Як змінилося ставлення чехів до українських біженців: опитування

Ставлення чеського суспільства до українських біженців залишається стабільним. Понад половина чехів згодні, щоб українці залишалися у Чехії. Проте більшість проти прийому нових людей.

Як змінилося ставлення чехів до українських біженців, РБК-Україна розповідає з посиланням на результати опитування, яке провела дослідницька організація STEM.

Більшість чехів проти прибуття нових біженців

Суспільна підтримка українських біженців у Чехії залишається на тому самому рівні, що у березні 2024 року. У червні 2024 року за продовження дозволу на перебування українських біженців висловилися 55% опитаних. Відповідь "однозначно проти" у червні дали 16% респондентів, тоді як у березні таких було 22%. У червні 2023 року за продовження прийому українських біженців висловлювалися 56% опитаних чехів, а категорично проти були 17%.

Майже три чверті респондентів (73%) вважають, що чеська держава повинна підтримувати легше залучення українців на ринок праці. Водночас 61% людей вважають, що держава повинна стежити за тим, щоб до Чехії не прибули нові біженці.

Більше половини опитаних (59%) також вважають, що держава повинна активно намагатися зменшити кількість українських біженців у Чехії. Наразі у Чехії перебувають 370 тисяч втікачів від війни. Водночас 54% чехів вважають, що держава мала б надати можливість залишитися жити в Чехії тим українцям, хто виявить таке бажання.

"Я пояснюю це так, що люди інакше сприймають українських біженців. Якщо вони прагнуть до роботи та мовної інтеграції, відкритість чеської громадськості до них велика. Однак частина вважають, що деякі біженці недостатньо намагаються інтегруватися", – прокоментував результати дослідження директор STEM Яромір Мазак.

Майже три чверті людей (73%) стверджують, що прибуття українських біженців не вплинуло на їхню особисту ситуацію. На думку 17% людей, їхня особиста ситуація погіршилася з прибуттям українських біженців.

Фото: Мітинг на підтримку України у Чехії (gettyimages.com)

Як чехи ставляться до українців після особистих контактів

З українцями чехи зустрічаються найчастіше на роботі, у школі, у магазинах. Позитивне ставлення до українських біженців мають ті люди, які спілкуються з ними практично щодня.

Своє ставлення до українців за результатом особистих контактів чехи оцінюють так:

"переважно позитивне" – 24%;

"невизначене, однаковою мірою позитивне і негативне" – 41%;

"переважно негативне" – 17%;

практично не мали досвіду контактів із українцями – 18%.

Близько чверті людей (28%) повідомили про безпосередній досвід проблем чи конфліктів за участю українців.