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Скільки в українських банках вкладів на суму понад 600 тисяч гривень: дані НБУ

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Україна, Середа 10 травня 2023 10:31
Скільки в українських банках вкладів на суму понад 600 тисяч гривень: дані НБУ Фото: вклади у банках на суму понад 600 тисяч гривень зберігають 232,8 тисячі українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн. вкладів на суму 1 трлн 62 млрд. гривень. З них 9,1 млн. вкладів були у валюті на суму 415,0 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:

  • до 10 гривень - 26,2 млн. на суму 28,8 млн. гривень,
  • від 10 гривень до 200 тисяч гривень – 38,4 млн на суму 364,3 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень – 577,9 тисяч на суму 158,3 млрд гривень,
  • від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень – 169,9 тисяч на суму 82,1 млрд гривень,
  • понад 600 тисяч гривень – 232,8 тисяч на суму 457,2 млрд гривень.

Нагадаємо, рейтинг банків за вкладами на 1 березня 2023 року очолює ПриватБанк, в якому зберігалося334,7 млрд. гривень коштів фізичних осіб .

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