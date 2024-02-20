Скільки українок хочуть повернутися із Польщі та як вони живуть: дослідження

Польща – на другому місці в Європі за кількістю українських біженців. У країні залишаються понад 950 тисяч українців із тимчасовим захистом, більшість з яких – жінки з дітьми.
Як влаштувалися українки у сусідній країні та скільки з них хочуть повернутися додому, РБК-Україна розповідає з посиланням на inpoland.net.pl.
Міждисциплінарна лабораторія дослідження війни в Україні при Університеті Комісії народної освіти в Кракові провела дослідження про інтеграцію українських біженців. Середній вік учасниць опитування – 44 роки. Більшість із них (53%) приїхали з дітьми. 47% дітей-біженців відвідують польські школи.
Три чверті опитаних (75%) живуть у великих містах з населенням понад 500 000 жителів. 73% українок перебувають у Польщі понад рік, більше половини не поверталися в Україну за цей час. 62% опитаних живуть у тому самому місті, куди приїхали вперше. Дві треті учасниць дослідження (66%) орендують квартири чи кімнати.
Майже половина респонденток змогли влаштуватися на роботу. Але для багатьох залишається проблемою низький рівень знання мови. Зокрема, польською говорять 45% опитаних, 20% розуміють цю мову, але не розмовляють. Вчили польську мову 81% опитаних українок, активно вивчають – 57%.
Водночас майже половина українок у Польщі не готові повертатися в Україну найближчим часом. 47% опитаних мають намір залишитися у Польщі назавжди або на деякий час. А 42% українок відповіли, що планують повернутися в Україну. Серед факторів, які спонукають біженок повернутися:
Водночас багато українок оцінюють свою ситуацію як психологічно важку. Третина опитаних зверталися до психолога, майже половина мали симптоми депресії.
Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Багато українців бояться втратити житло і мають проблеми на роботі.
Також ми розповідали, скільки поляків підтримують продовження пільг для українців. Влада готується змінити програму підтримки.
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