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Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші

Україна, Четвер 13 червня 2024 18:30
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Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші Фото: лідирує за кількістю пенсіонерів у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Загальна кількість пенсіонерів в Україні за останній місяць збільшилася на 51 тисячу до 10,210 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було на Дніпропетровщині 873,5 тисячі осіб. У Києві 739,3 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,8 тисячі осіб.

Найменше пенсіонерів із Луганської області – 185,4 тисячі.

Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші

Рейтинг банків

Частка державного ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,4%, де одержують гроші 4,760 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,3%, пенсії одержують 2,538 млн осіб).

За останній місяць частка Ощадбанку дещо зросла.

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії одержують 310,9 тисяч осіб (3,8%). В інших банках отримують гроші 543,7 тисячі осіб (6,7%).

Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-травень 2024 року склала 247,4 млрд гривень, що на 12,7% більше, ніж у 2023 році (219,4 млрд гривень).


Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші

Нагадаємо, за даними ПФУ, за перші три місяці 2024 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 362 тисячі до 10,155 млн осіб. Це могло бути пов'язане з тим, що пенсії припинили виплачувати людям, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, та не пройшли ідентифікацію. При цьому середня пенсія зросла на 9,6% до 5 743 гривень.

За даними ПФУ, найвищу пенсію в Україні на 1 квітня 2024 року отримували у Києві – 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень) та Донецька (7 017 гривень) області.

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