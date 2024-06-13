Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші
Загальна кількість пенсіонерів в Україні за останній місяць збільшилася на 51 тисячу до 10,210 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Де найбільше пенсіонерів
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було на Дніпропетровщині 873,5 тисячі осіб. У Києві 739,3 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,8 тисячі осіб.
Найменше пенсіонерів із Луганської області – 185,4 тисячі.
Рейтинг банків
Частка державного ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,4%, де одержують гроші 4,760 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,3%, пенсії одержують 2,538 млн осіб).
За останній місяць частка Ощадбанку дещо зросла.
У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії одержують 310,9 тисяч осіб (3,8%). В інших банках отримують гроші 543,7 тисячі осіб (6,7%).
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-травень 2024 року склала 247,4 млрд гривень, що на 12,7% більше, ніж у 2023 році (219,4 млрд гривень).
Нагадаємо, за даними ПФУ, за перші три місяці 2024 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 362 тисячі до 10,155 млн осіб. Це могло бути пов'язане з тим, що пенсії припинили виплачувати людям, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, та не пройшли ідентифікацію. При цьому середня пенсія зросла на 9,6% до 5 743 гривень.
За даними ПФУ, найвищу пенсію в Україні на 1 квітня 2024 року отримували у Києві – 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень) та Донецька (7 017 гривень) області.