Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-травень 2024 року склала 247,4 млрд гривень, що на 12,7% більше, ніж у 2023 році (219,4 млрд гривень).

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було на Дніпропетровщині 873,5 тисячі осіб. У Києві 739,3 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,8 тисячі осіб.

За даними ПФУ, через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Нагадаємо, за даними ПФУ, за перші три місяці 2024 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 362 тисячі до 10,155 млн осіб. Це могло бути пов'язане з тим, що пенсії припинили виплачувати людям, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, та не пройшли ідентифікацію. При цьому середня пенсія зросла на 9,6% до 5 743 гривень.

За даними ПФУ, найвищу пенсію в Україні на 1 квітня 2024 року отримували у Києві – 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень) та Донецька (7 017 гривень) області.