Сколько в Украине пенсионеров и где они получают деньги

Общая численность пенсионеров в Украине за последний месяц увеличилась на 51 тысячу до 10,210 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ) .

По данным ПФУ, через текущие счета в банках пенсии получают 8,153 млн человек. Остальные 2,057 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 873,5 тысячи человек. В Киеве 739,3 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 697,8 тысячи человек.

Меньше всего пенсионеров из Луганской области - 185,4 тысячи.

Рейтинг банков

Доля государственного ПриватБанка в выплате пенсий составляет 58,4%, где получают деньги 4,760 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,3%, пенсии получают 2,538 млн человек).

За последний месяц доля Ощадбанка немного выросла.

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 310,9 тысяч человек (3,8%). В других банках получают деньги 543,7 тысяч человек (6,7%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-май 2024 составила 247,4 млрд гривен, что на 12,7% больше, чем в 2023 году (219,4 млрд гривен).



