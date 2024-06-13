ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько в Украине пенсионеров и где они получают деньги

Украина, Четверг 13 июня 2024 18:30
UA EN RU
Сколько в Украине пенсионеров и где они получают деньги Фото: лидирует по количеству пенсионеров в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Общая численность пенсионеров в Украине за последний месяц увеличилась на 51 тысячу до 10,210 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, через текущие счета в банках пенсии получают 8,153 млн человек. Остальные 2,057 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 873,5 тысячи человек. В Киеве 739,3 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 697,8 тысячи человек.

Меньше всего пенсионеров из Луганской области - 185,4 тысячи.

Сколько в Украине пенсионеров и где они получают деньги

Рейтинг банков

Доля государственного ПриватБанка в выплате пенсий составляет 58,4%, где получают деньги 4,760 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,3%, пенсии получают 2,538 млн человек).

За последний месяц доля Ощадбанка немного выросла.

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 310,9 тысяч человек (3,8%). В других банках получают деньги 543,7 тысяч человек (6,7%).

Сколько в Украине пенсионеров и где они получают деньги

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-май 2024 составила 247,4 млрд гривен, что на 12,7% больше, чем в 2023 году (219,4 млрд гривен).


Сколько в Украине пенсионеров и где они получают деньги

Напомним, по данным ПФУ, за первые три месяца 2024 года количество пенсионеров в Украине сократилось на 362 тысяч до 10,155 млн человек. Это могло быть связано с тем, что пенсии прекратили выплачивать людям, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года, и не прошли идентификацию. При этом средняя пенсия выросла на 9,6% до 5 743 гривен.

По данным ПФУ, самую высокую пенсию в Украине на 1 апреля 2024 года получали в Киеве - 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7 205 гривен) и Донецкая (7 017 гривен) области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсия в Украине
NEWS
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
DAILY
Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше