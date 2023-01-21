Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ на початок 2023 року

Станом на 1 січня 2023 року в Україні було 10,7 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 4 622,59 гривен, у працюючих пенсіонерів - 4 837,57 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

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