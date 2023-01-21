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Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года

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Украина, Суббота 21 января 2023 09:24
Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года Фото: работающие пенсионеры получают более высокие выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 4 622,59 гривен, у работающих пенсионеров - 4 837,57 гривен.

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 74,06%
  • по инвалидности - 13,99%
  • в случае потери кормильца - 5,96%
  • за выслугу лет - 5,35%
  • социальные пенсии - 0,60%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года

Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2023 составил 4622,59 гривен. За 2022 год пенсии выросли на 631,06 грн или на 15,8%.

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