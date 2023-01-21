Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на начало 2023 года

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 4 622,59 гривен, у работающих пенсионеров - 4 837,57 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2023 составил 4622,59 гривен. За 2022 год пенсии выросли на 631,06 грн или на 15,8%.

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