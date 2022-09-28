ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки Україна втратила через війну. Шмигаль назвав розмір збитків

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 19:54
Скільки Україна втратила через війну. Шмигаль назвав розмір збитків Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збитки, яких Україна зазнала через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 разів перевищили ВВП нашої країни за минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на селекторній нараді з головами ОВА.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більша сума, ніж ВВП", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову та відновлення, соціальну та критичну інфраструктуру, а також на підготовку до зими.

Зазначимо, за півроку Росія завдала збитків природі України на 395 мільярдів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана