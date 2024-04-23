ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки Україна отримає грошей, якщо Конгрес США ухвалить закон про REPO: відповідь Шмигаля

Київ, Вівторок 23 квітня 2024 17:32
UA EN RU
Скільки Україна отримає грошей, якщо Конгрес США ухвалить закон про REPO: відповідь Шмигаля Фото: Конгрес США може схвалити передачу російських активів Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може отримати до 5 млрд доларів, якщо Конгрес США схвалить законопроект про конфіскацію російських активів (законопроект про REPO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів України.

Він нагадав, що Палата представників США вже ухвалила законопроект про конфіскацію російських суверенних активів. Такі повноваження хочуть надати президентові США.

"Потенційно це може дати Україні до 5 млрд доларів, які зараз знаходяться в американській юрисдикції", - зазначив Шмигаль.

Законопроект про REPO

Нагадаємо, законопроект про REPO розшифровується як "законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Його у минулому році внесли на розгляд одразу як у Палаті представників США, так і у Сенаті США.

За допомогою такої ініціативи законодавці хочуть дозволити президенту США проводити конфіскацію російських активів, заморожених у США, а потім спрямовувати їх на відновлення України від наслідків вторгнення окупантів.

Палата представників ухвалила законопроект про REPO у суботу, 20 квітня. У той же день нижня палата Конгресу схвалила законопроект, який передбачає виділення понад 60 млрд доларів на допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Допомога Україні Конгресс США Війна в Україні
NEWS
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме