Сколько Украина получит денег, если в США примут закон об активах РФ: ответ Шмыгаля

Украина может получить до 5 млрд долларов, если Конгресс США одобрит законопроект о конфискации российских активов (законопроект о REPO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров Украины.

" Потенциально это может дать Украине до 5 млрд долларов, которые сейчас находятся в американской юрисдикции ", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что Палата представителей США уже приняла законопроект о конфискации российских суверенных активов. Такие полномочия хотят предоставить президенту США.

Законопроект о REPO

Напомним, законопроект о REPO расшифровывается как "законопроект о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity For Ukrainians). Его в прошлом году внесли на рассмотрение сразу как в Палате представителей США, так и в Сенате США.

При помощи такой инициативы законодатели хотят позволить президенту США проводить конфискацию российских активов, которые заморожены в США, и затем направлять их на восстановление Украины от последствий вторжения оккупантов.

Палата представителей приняла законопроект о REPO в субботу, 20 апреля. В тот же день нижняя палата Конгресса одобрила законопроект, который предусматривает выделение более 60 млрд долларов на помощь Украине.

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