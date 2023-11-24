Скільки цивільних перебуває у полоні росіян у Запорізькій області: відповідь Федорова

Наразі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області перебуває у полоні близько 500 осіб. Росія відмовляється звільняти як військових, і цивільних.

"Сьогодні майже 500 жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області перебувають у полоні. За заявами родичів, близькі ці люди перебувають у реєстрах на обмін, але ворог вкрай не бажаючи обмінювати військових та цивільних", - сказав він.

Також Федоров сказав, що на території РФ, включаючи тимчасово окуповані території України, судять щонайменше 10 громадян Мелітополя.

"Ми знаємо, що сьогодні судилище проходить щонайменше над десятьма мелітопольцями. Кого судять у Ростові, кого в Москві, кого - на території окупованого Криму", - заявив Федоров.

На думку глави Мелітополя, Росія намагається залякати жителів окупованого Півдня, щоб вони перестали чинити опір. По-друге, він вважає, що окупанти намагаються зловити організаторів спротиву.

Мер Мелітополя повідомив, що на окупованих територіях студентів псевдомедичних вишів змушують працювати у військових шпиталях та надавати допомогу пораненим російським солдатам. Крім того, в одній зі шкіл учнів закликають обмежити спілкування із друзями на підконтрольній Україні території.

Окупація Запорізької області

Раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську загарбники посилили мобілізацію. Порядок денний роздають навіть співробітникам комунальних служб.

Також стало відомо, що в окупованому Токмаку росіяни шукали інформаторів ЗСУ. За даними Центру національного спротиву, ворог обшукав майже 300 приміщень.