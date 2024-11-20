Скільки цивільних лишається у Кураховому: відповідь ОВА

За словами Філашкіна, у місті лишається близько 800 цивільних, які не мають бажання евакуюватись. Вони запаслись продуктовими наборами та медикаментами.

"Вони знаходяться у підвальних приміщеннях. Ворог майже на 70 відсотків зруйнував місто повністю", - розповів Філашкін.

Також відомо, що у Торецьку залишається 750 людей, а в Часовому Ярі - 304 людини. Цим людям складно завозити гуманітарну допомогу.

Він зауважив, що наразі у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає на електрики, ні газу, ні води. Решта територій області готова до опалювального сезону.

Ситуація у районі Курахового

Ситуація в районі Курахового, що на Донеччині, останнім часом значно ускладнилася.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше припускав, що ЗСУ можуть змушені залишити Курахове, але це стане результатом суттєвого виснаження сил російської армії.