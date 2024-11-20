Скільки цивільних лишається у Кураховому: відповідь ОВА
Майже 300 цивільних осіб залишаються у Курахівській громаді. Зокрема - 800 у самому Кураховому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Донецької військової адміністрації Вадима Філашкіна.
За словами Філашкіна, у місті лишається близько 800 цивільних, які не мають бажання евакуюватись. Вони запаслись продуктовими наборами та медикаментами.
"Вони знаходяться у підвальних приміщеннях. Ворог майже на 70 відсотків зруйнував місто повністю", - розповів Філашкін.
Також відомо, що у Торецьку залишається 750 людей, а в Часовому Ярі - 304 людини. Цим людям складно завозити гуманітарну допомогу.
Він зауважив, що наразі у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає на електрики, ні газу, ні води. Решта територій області готова до опалювального сезону.
Ситуація у районі Курахового
Ситуація в районі Курахового, що на Донеччині, останнім часом значно ускладнилася.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше припускав, що ЗСУ можуть змушені залишити Курахове, але це стане результатом суттєвого виснаження сил російської армії.
Водночас військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що захоплення Курахового російськими військами може відбутися найближчим часом - до інавгурації Дональда Трампа як президента США, а можливо, й раніше. За останніми даними, місто вже на 50-60% перебуває в оточенні.
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