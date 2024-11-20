ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки цивільних лишається у Кураховому: відповідь ОВА

Середа 20 листопада 2024 15:10
UA EN RU
Скільки цивільних лишається у Кураховому: відповідь ОВА Фото: Курахове (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Майже 300 цивільних осіб залишаються у Курахівській громаді. Зокрема - 800 у самому Кураховому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Донецької військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, у місті лишається близько 800 цивільних, які не мають бажання евакуюватись. Вони запаслись продуктовими наборами та медикаментами.

"Вони знаходяться у підвальних приміщеннях. Ворог майже на 70 відсотків зруйнував місто повністю", - розповів Філашкін.

Також відомо, що у Торецьку залишається 750 людей, а в Часовому Ярі - 304 людини. Цим людям складно завозити гуманітарну допомогу.

Він зауважив, що наразі у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає на електрики, ні газу, ні води. Решта територій області готова до опалювального сезону.

Ситуація у районі Курахового

Ситуація в районі Курахового, що на Донеччині, останнім часом значно ускладнилася.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше припускав, що ЗСУ можуть змушені залишити Курахове, але це стане результатом суттєвого виснаження сил російської армії.

Водночас військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що захоплення Курахового російськими військами може відбутися найближчим часом - до інавгурації Дональда Трампа як президента США, а можливо, й раніше. За останніми даними, місто вже на 50-60% перебуває в оточенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курахово Війна в Україні Евакуація
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті