Сколько гражданских остается в Курахово: ответ ОВА
Около 300 гражданских лиц остаются в Кураховской общине. В частности – 800 в самом Курахово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Донецкой военной администрации Вадима Филашкина.
По словам Филашкина, в городе остается около 800 гражданских, не желающих эвакуироваться. Они запаслись продуктовыми наборами и медикаментами.
"Они находятся в подвальных помещениях. Враг почти на 70 процентов разрушил город полностью", – рассказал Филашкин.
Также известно, что в Торецке остается 750 человек, а во Временном Яру – 304 человека. Этим людям сложно завозить гуманитарную помощь.
Он отметил, что в 106 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области нет ни на электричестве, ни газа, ни воды.
Ситуация в районе Курахово
Ситуация в районе Курахово на Донетчине в последнее время значительно усложнилась.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ранее предполагал, что ВСУ могут вынуждены покинуть Курахово, но это станет результатом существенного истощения сил российской армии.
В то же время, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ ИванСтупак прогнозирует, что захват Курахового российскими войсками может произойти в ближайшее время - к инаугурации Дональда Трампа как президента США, а возможно, и раньше. По последним данным, город уже на 50-60% находится в окружении.
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