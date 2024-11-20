Сколько гражданских остается в Курахово: ответ ОВА

Около 300 гражданских лиц остаются в Кураховской общине. В частности – 800 в самом Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Донецкой военной администрации Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, в городе остается около 800 гражданских, не желающих эвакуироваться. Они запаслись продуктовыми наборами и медикаментами.

"Они находятся в подвальных помещениях. Враг почти на 70 процентов разрушил город полностью", – рассказал Филашкин.

Также известно, что в Торецке остается 750 человек, а во Временном Яру – 304 человека. Этим людям сложно завозить гуманитарную помощь.

Он отметил, что в 106 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области нет ни на электричестве, ни газа, ни воды.

Ситуация в районе Курахово

Ситуация в районе Курахово на Донетчине в последнее время значительно усложнилась.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ранее предполагал, что ВСУ могут вынуждены покинуть Курахово, но это станет результатом существенного истощения сил российской армии.