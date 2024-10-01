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Скільки триватиме операція в Лівані і до чого тут Іран: думка ізраїльського журналіста

Ілюстративне фото: ізраїльські військові розпочали операцію в Лівані (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко, Дмитро Олійник

Завершення війни Ізраїлю з "Хезболлою" на території Лівану залежить від повалення іранського режиму. Але як швидко це станеться - сказати неможливо.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив ізраїльський журналіст, головний редактор "Лучшего радио" Цві Зільбер.

Він вважає, що в Ізраїлі сподіваються на політичні зміни у Лівані. І шанс на це є з огляду на те, що ізраїльській операції не заважає ліванська регулярна армія.

"Якщо Ліван позбавиться "Хезболли" як політичної сили і зможе обрати нормальний уряд, підписати з Ізраїлем договір про мир, тоді ситуація зміниться і це дійсно буде остання ліванська війна. Якщо ні, то мені дуже шкода ліванський народ, який залишиться з "Хезболлою", - заявив журналіст.

Він додав, що Ізраїль у будь-якому випадку буде змушений повністю зачистити "Хезболлу", в цьому мета війни.

"Говорити щось про те, коли ця війна закінчиться, я не можу. Як і коли повалено іранський режим. Якщо станеться таке диво, війна може закінчитися дуже швидко. Але якщо виходити з того, що цього не станеться, я не бачу жодної" перспективи політичного врегулювання на даний момент", - зазначив Цві Зільбер.

За його словами, з Ізраїлем воюють релігійні фанатики, яким "все одно, скільки людей стануть шахідами". Вони не поступляться своїми принципами знищити євреїв.

Атака Ізраїлю

Нагадаємо сьогодні, 1 вересня, Ізраїль розпочав наземну операцію проти Лівану.

Як заявили ізраїльські чиновники, мета операції полягає в тому, щоб повернути мешканців півночі Ізраїлю, які змушені були виїхати, у свої будинки.

Більш детально про операцію Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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