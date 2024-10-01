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Сколько продлится операция в Ливане и при чем тут Иран: мнение израильского журналиста

Иллюстративное фото: израильские военные начали операцию в Ливане (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник

Завершение войны Израиля с "Хезболлой" на территории Ливана зависит от свержения иранского режима. Но как быстро это произойдет - сказать невозможно.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил израильский журналист, главный редактор "Лучшего радио" Цви Зильбер.

Он считает, что в Израиле надеются на политические изменения в Ливане. И шанс на это есть, учитывая то, что израильской операции не мешает ливанская регулярная армия. 

"Если Ливан избавится от "Хезболлы" как от политической силы и сможет избрать нормальное правительство, подписать с Израилем договор о мире, тогда ситуация изменится и это действительно будет последняя ливанская война. Если нет, то мне очень жаль ливанский народ, который останется с "Хезболлой", - заявил журналист. 

Он добавил, что Израиль в любом случае будет вынужден полностью зачистить "Хезболлу", в этом состоит цель войны. 

"Говорить что-то о том, когда эта война закончится, я не могу. Как и когда свергнут иранский режим. Если произойдет такое чудо, война может закончиться очень быстро. Но если исходить из того, что этого не произойдет, я не вижу никакой перспективы политического урегулирования на данный момент", - отметил Цви Зильбер.

По его словам, с Израилем воюют религиозные фанатики, которым “все равно, сколько людей станут шахидами”. Они не поступятся своими принципами уничтожить евреев. 

Атака Израиля

Напомним сегодня, 1 сентября, Израиль начал наземную операцию против Ливана.

Как заявили израильские чиновники, цель операции состоит в том, чтобы вернуть жителей севера Израиля, которые вынуждены были уехать, в свои дома.

Более детально об операции Израиля - в материале РБК-Украина.

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