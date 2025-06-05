Скільки споживачів електронних сигарет перестали їх вживати після заборони: опитування

За даними опитування, близько 70% користувачів ароматизованих електронних сигарет знають, що вони заборонені в Україні. Проте лише 2,2% споживачів перестали вживати їх після заборони.

За словами Тараса Клименка, коли споживач сам собі замішує рідину для електронних сигарет стає неможливо проконтролювати концентрацію шкідливих або навіть заборонених речовин. Тому зі споживачами потрібно працювати і пояснювати всі ризики такої продукції.

Заборона деяких тютюнових та нікотинових виробів призводить до того, що споживачі шукають заборонені продукти в інших країнах або на нелегальному ринку - так відповіли 76% респондентів.

"Досвід з електронними сигаретами довів, що заборони не завжди ефективні - потрібен також контроль обігу та інформування як молоді, так і дорослого населення", - пояснив Тарас Клименко.

Водночас, 78,5% опитаних згодні з тим, що замість заборони, уряд повинен зосередитися на освіті нинішніх курців про переваги відмови від куріння та заохоченні переходу на альтернативи для тих, хто має намір продовжувати курити.

"Цей сигнал регуляторам варто розглядати як аргумент на користь комплексного підходу: посилення контролю, ефективної міжвідомчої взаємодії та інформування населення щодо ризиків, пов’язаних із споживанням нелегальної продукції", - підсумував Тарас Клименко.