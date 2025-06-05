Скільки споживачів електронних сигарет перестали їх вживати після заборони: опитування

Виробники електронних сигарет знайшли спосіб обходити закон. Вони пропонують споживачам так звані самозаміси, коли споживач купує набір компонентів і самостійно їх змішує разом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Тараса Клименка, керівника громадської організації "Європейський вибір України" під час прес-конференції на тему "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням”, присвяченій результатам опитування, проведеного громадською організацією "Європейський вибір України" разом з соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними опитування, близько 70% користувачів ароматизованих електронних сигарет знають, що вони заборонені в Україні. Проте лише 2,2% споживачів перестали вживати їх після заборони.

За словами Тараса Клименка, коли споживач сам собі замішує рідину для електронних сигарет стає неможливо проконтролювати концентрацію шкідливих або навіть заборонених речовин. Тому зі споживачами потрібно працювати і пояснювати всі ризики такої продукції.

Заборона деяких тютюнових та нікотинових виробів призводить до того, що споживачі шукають заборонені продукти в інших країнах або на нелегальному ринку - так відповіли 76% респондентів.

"Досвід з електронними сигаретами довів, що заборони не завжди ефективні - потрібен також контроль обігу та інформування як молоді, так і дорослого населення", - пояснив Тарас Клименко.

Водночас, 78,5% опитаних згодні з тим, що замість заборони, уряд повинен зосередитися на освіті нинішніх курців про переваги відмови від куріння та заохоченні переходу на альтернативи для тих, хто має намір продовжувати курити.

"Цей сигнал регуляторам варто розглядати як аргумент на користь комплексного підходу: посилення контролю, ефективної міжвідомчої взаємодії та інформування населення щодо ризиків, пов’язаних із споживанням нелегальної продукції", - підсумував Тарас Клименко.