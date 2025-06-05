Сколько потребителей электронных сигарет перестали их употреблять после запрета: опрос

Производители электронных сигарет нашли способ обходить закон. Они предлагают потребителям так называемые самозамесы, когда потребитель покупает набор компонентов и самостоятельно их смешивает вместе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Тараса Клименко, руководителя общественной организации "Европейский выбор Украины" во время пресс-конференции на тему "Что думают украинцы об инициативах в сфере борьбы с курением", посвященной результатам опроса, проведенного общественной организацией "Европейский выбор Украины" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, около 70% пользователей ароматизированных электронных сигарет знают, что они запрещены в Украине. Однако только 2,2% потребителей перестали употреблять их после запрета.

По словам Тараса Клименко, когда потребитель сам себе замешивает жидкость для электронных сигарет становится невозможно проконтролировать концентрацию вредных или даже запрещенных веществ. Поэтому с потребителями нужно работать и объяснять все риски такой продукции.

Запрет некоторых табачных и никотиновых изделий приводит к тому, что потребители ищут запрещенные продукты в других странах или на нелегальном рынке - так ответили 76% респондентов.

"Опыт с электронными сигаретами доказал, что запреты не всегда эффективны - нужен также контроль оборота и информирование как молодежи, так и взрослого населения", - пояснил Тарас Клименко.

В то же время, 78,5% опрошенных согласны с тем, что вместо запрета, правительство должно сосредоточиться на образовании нынешних курильщиков о преимуществах отказа от курения и поощрении перехода на альтернативы для тех, кто намерен продолжать курить.

"Этот сигнал регуляторам следует рассматривать как аргумент в пользу комплексного подхода: усиление контроля, эффективного межведомственного взаимодействия и информирования населения о рисках, связанных с потреблением нелегальной продукции", - подытожил Тарас Клименко.