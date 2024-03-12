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Скільки ще літаків Су-34, які збиває Україна, має Росія: цифри

Україна, Вівторок 12 березня 2024 09:53
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Скільки ще літаків Су-34, які збиває Україна, має Росія: цифри Фото: Росія ще має близько сотні літаків Су-34 (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

За два тижні українська армія вразила майже річний обсяг виробництва російських літаків Су-34. Але їх все одно залишається багато.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Повітряний бій. Як Росія втрачає літаки і чи справді в України є проблеми з ППО".

Як зазначається в матеріалі, основне завдання операцій зі збиття "сушок" полягає в тому, щоби знизити інтенсивність застосування КАБів. Це, своєю чергою, має полегшити становище наших військ в умовах, коли окупанти прагнуть розвинути свій наступ і сунути вперед. Адже без КАБів противник не здатний ні активно наступати, ні підтримувати оборону.

Зараз росіяни справді почали дещо менше використовувати КАБи, але ця зміна поки не є дуже суттєвою, зізнається джерело в спецслужбах. З одного боку, за два тижні українська армія вразила майже річний обсяг виробництва цих літаків. Згідно з відкритими даними, у 2023 році до окупаційних військ надійшло шість Су-34 і десять Су-35, у 2022 році показники були приблизно такими ж. Але у росіян їх все одно залишається багато.

"Зокрема Росія має близько 100 Су-34 і дещо менше - до 100 Су-35. На цей рік ворог запланував виготовити 34 бойових літаків. З них більшість припадає на Су-34 та Су-30 - ще один тип багатоцільового винищувача. Відповідно, операції проти російської авіації будуть продовжуватись", - розповіло джерело у спецслужбах.

Ліквідація російських Су-34

Нагадаємо, 3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, з лютого цього року українські військові знищили 15 російських бойових літаків.

Серед них винищувачі-бомбардувальники Су-34, багатоцільові винищувачі Су-35 та один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Як завив військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, українські військові збивають літаки у 20 разів швидше, ніж їх виробляють у Росії.

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