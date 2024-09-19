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Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може "дістати" Україна: підрахунки Defence Express

Фото: наслідки удару по складах РФ у Торопці (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України змогли знищити один з головних арсеналів ГРАУ МО РФ "107-й". На ньому зберігались десятки тонн російських боєприпасів та балістичі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Скільки таких арсеналів у Росії

За доступними даними, Росія має не більше двох десятків подібних арсеналів. Однак більша їх частина розміщена у так званому тилу ймовірного удару ще радянської армії часів Холодної війни проти НАТО. Тобто арсенали розташовані у географічно європейській частині РФ.

Цікаво і те, що наразі не відомо, чим саме Україна могла атакувати. Однак у ЗМІ шириться інформація щодо можливого застосування "Паляниці". 

У Defence Express обмежились умовною далністю у 750 кілометрів та підрахували, які ще арсенали могла б уразити Україна.

Список арсеналів у досяжності України

23-й арсенал ГРАУ

Лише за 16 кіломтерів на південь від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець, знаходиться 23-й арсенал ГРАУ. Однак за розмірами він вдвічі менший за вже знищений. Також не відомо, які саме боєприпаси на ньому зберігаються. Однак те, що було атаковано саме 107-й арсенал, а не він вказує на його менше значення. Він також менший за териотрією - близько 2,6 кв. км проти близько 5 кв. км.

13-й арсенал ГРАУ

Трохи далі, на північ у Новгородській області біля селища Котово, розташовано 13-й арсенал ГРАУ. До нього від українського кордону відстань близько 680 км, тобто приблизно на 200 км далі за Торопець. Площа складу близько 3 кв. км.

51-й арсенал ГРАУ

Ближчою ціллю може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач, Володимирської області. Однак ця ціль складніша через велику кількість ППО. Цей арсенал теж має доволі великі розміри - близько 3,5 кв км. До кордону з Україною - близько 530 км.

73-й арсенал ГРАУ

Також у Володимирській області, поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, розташований 73-й. Цей арсенал можна вважати найбільшим, адже він займає площу близько 7 кв. км. У період з 2018 по 2021 роки там було проведено глобальний ремонт та модернізацію, як і 107-й арсенал. Це може свідчити про те, щоу ньому зберігаються не лише багато боєприпасів, а й доволі високовартісні вироби. Він знаходиться за 650 кілометів від кордону.

67-й арсенал ГРАУ

Одним із найближчих арсеналів ГРАУ до України є 67-й арсенал під містом Карачев у Брянській області, на відстані 114 км. Він розташований поруч із містом з населенням 20 тисяч осіб. На супутникових знімках 2021 року видно, що частина боєприпасів на складі площею близько 3,5 кв. км зберігається просто неба.

68-й арсенал ГРАУ

Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.

Що передувало

Нагадаємо, 18 вересня, у Тверській області пролунали вибухи. Місцеві жителі скаржилися на атаку.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські дрони завдали удару по складу боєприпасів у місті Торопець. В результаті цього було знищено ракети "Іскандер" та "Точка-У".

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