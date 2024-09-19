Сколько еще арсеналов РФ по типу Торопца может "достать" Украина: подсчеты Defence Express

Силы обороны Украины смогли уничтожить один из главных арсеналов ГРАУ МО РФ "107-й". На нем хранились десятки тонн российских боеприпасов и баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
По доступным данным, у России есть не более двух десятков подобных арсеналов. Однако большая их часть находится в так называемом тылу вероятного удара еще советской армии времен Холодной войны против НАТО. То есть арсеналы расположены в географически европейской части РФ.
Интересно и то, что пока неизвестно, чем именно Украина могла атаковать. Однако в СМИ распространяется информация о возможном применении "Паляницы".
В Defence Express ограничились условной дальностью 750 километров и подсчитали, какие еще арсеналы могла бы поразить Украину.
Только в 16 километрах к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец, находится 23-й арсенал ГРАУ. Однако по размерам он вдвое меньше уже уничтожен. Также неизвестно, какие именно боеприпасы на нем хранятся. Однако то, что было атаковано именно 107 арсенал, а не он указывает на его меньшее значение. Он также меньше по территории - около 2,6 кв. км против около 5 кв. км.
Чуть дальше, к северу в Новгородской области у поселка Котово, расположен 13-й арсенал ГРАУ. До него от украинской границы расстояние около 680 км, то есть примерно на 200 км дальше Торопца. Площадь склада около 3 кв. км.
Ближайшей целью может быть 51-й арсенал ГРАУ к востоку от Москвы под городом Киржач, Владимирской области. Однако эта цель сложнее из-за большого количества ПВО. Этот арсенал тоже довольно большие размеры - около 3,5 кв км. До границы с Украиной – около 530 км.
Также во Владимирской области, рядом с поселками Иваново, Крутово и Есено, расположен 73-й. Этот арсенал можно считать самым большим, ведь он занимает площадь около 7 кв. км. В период с 2018 по 2021 годы там был проведен глобальный ремонт и модернизация, как и 107 арсенал. Это может свидетельствовать о том, что в нем хранятся не только многие боеприпасы, но и высококачественные изделия. Он находится в 650 километах от границы.
Одним из ближайших арсеналов ГРАУ в Украину является 67-й арсенал под городом Карачев в Брянской области, на расстоянии 114 км. Он расположен рядом с городом с населением 20 тысяч человек. На спутниковых снимках 2021 видно, что часть боеприпасов на складе площадью около 3,5 кв. км хранится под открытым небом.
Наиболее отдаленным, около 700 км от линии фронта находится 68-й арсенал ГРАУ под городом Моздок в Северной Осетии. Это еще один обновленный склад с площадью 2,2 кв. км.
Напомним, 18 сентября в Тверской области прогремели взрывы. Местные жители жаловались на атаку.
Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, чтоукраинские дроны нанесли удар по составу боеприпасов в городе Торопец . В результате были уничтожены ракеты "Искандер" и "Точка-У".
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