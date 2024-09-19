Сколько еще арсеналов РФ по типу Торопца может "достать" Украина: подсчеты Defence Express

Сколько таких арсеналов в России

По доступным данным, у России есть не более двух десятков подобных арсеналов. Однако большая их часть находится в так называемом тылу вероятного удара еще советской армии времен Холодной войны против НАТО. То есть арсеналы расположены в географически европейской части РФ.

Интересно и то, что пока неизвестно, чем именно Украина могла атаковать. Однако в СМИ распространяется информация о возможном применении "Паляницы".

В Defence Express ограничились условной дальностью 750 километров и подсчитали, какие еще арсеналы могла бы поразить Украину.

Список арсеналов в досягаемости Украины

23-й арсенал ГРАУ

Только в 16 километрах к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец, находится 23-й арсенал ГРАУ. Однако по размерам он вдвое меньше уже уничтожен. Также неизвестно, какие именно боеприпасы на нем хранятся. Однако то, что было атаковано именно 107 арсенал, а не он указывает на его меньшее значение. Он также меньше по территории - около 2,6 кв. км против около 5 кв. км.

13-й арсенал ГРАУ

Чуть дальше, к северу в Новгородской области у поселка Котово, расположен 13-й арсенал ГРАУ. До него от украинской границы расстояние около 680 км, то есть примерно на 200 км дальше Торопца. Площадь склада около 3 кв. км.

51-й арсенал ГРАУ

Ближайшей целью может быть 51-й арсенал ГРАУ к востоку от Москвы под городом Киржач, Владимирской области. Однако эта цель сложнее из-за большого количества ПВО. Этот арсенал тоже довольно большие размеры - около 3,5 кв км. До границы с Украиной – около 530 км.

73-й арсенал ГРАУ

Также во Владимирской области, рядом с поселками Иваново, Крутово и Есено, расположен 73-й. Этот арсенал можно считать самым большим, ведь он занимает площадь около 7 кв. км. В период с 2018 по 2021 годы там был проведен глобальный ремонт и модернизация, как и 107 арсенал. Это может свидетельствовать о том, что в нем хранятся не только многие боеприпасы, но и высококачественные изделия. Он находится в 650 километах от границы.

67-й арсенал ГРАУ

Одним из ближайших арсеналов ГРАУ в Украину является 67-й арсенал под городом Карачев в Брянской области, на расстоянии 114 км. Он расположен рядом с городом с населением 20 тысяч человек. На спутниковых снимках 2021 видно, что часть боеприпасов на складе площадью около 3,5 кв. км хранится под открытым небом.

68-й арсенал ГРАУ

Наиболее отдаленным, около 700 км от линии фронта находится 68-й арсенал ГРАУ под городом Моздок в Северной Осетии. Это еще один обновленный склад с площадью 2,2 кв. км.