Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР

Але, він звернув увагу, що окупанти не використовують ці дрони так масово, як раніше.

"Це підтверджує те, що в них немає великого запасу - вони економлять", - каже Скібіцький.

За його словами, "Шахеди" росіяни отримують партіями 250-300 штук.

"На сьогодні росіяни використали приблизно 800 одиниць. Проте ми знаємо, що вони будуть намагатися налагодити своє виробництво цих дронів. Ми чітко розуміємо, де вони планують це робити та як", - розповів Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що у питанні виробництва цих БПЛА головним чинником грає саме комплектуючі.

"Безпілотник - це доволі проста річ у виробництві. Тут головне навіть не стільки виробництво, скільки комплектуючі - оптика, мікросхеми, чіпи, елементи живлення та інше. І якщо ми та наші партнери знаємо, як здійснюється поставка цих компонентів, то Росії буде складно отримувати їх у великій кількості. Хіба що в обхід санкцій, контрабандою, через треті країни", - додає Скібіцький.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.

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