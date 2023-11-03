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Скільки "шахедів" виробляє Росія: деталі від ГУР

Фото: скільки "шахедів" виробляє Росія (defence-ua com)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

На даний момент Росія може виготовляти по кілька десятків дронів-камікадзе на місяць. Але ці цифри далекі від планів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, на території Росії продовжується крупновузлова збірка (з іноземних деталей) і певна кількість власного виробництва, але вона невелика.

"Тобто поставлені плани і отриманий результат відрізняються. Декілька десятків аналогів "шахедів" на місяць держава-агресор може виробляти станом на зараз самостійно", - зазначив він.

Крім того, як додали в розвідці, РФ продовжує розвивати виробництво дронів в Татарстані, де окупанти будують великий завод.

"Але, знову ж, на повноцінні потужності вони ще не вийшли", - додав Юсов.

Виробництво дронів РФ

В середині серпня Міноборони Великої Британії заявляло, що Росія майже напевно розпочала використання безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (OWA-UAV) власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed. Крім того, як писало CNN, Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.

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Війна в Україні