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Сколько "шахедов" производит Россия: детали от ГУР

Фото: сколько "шахедов" производит Россия (defence-ua com)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

На данный момент Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от поставленных планов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, на территории России продолжается крупноузловая сборка (из иностранных деталей) и определенное количество собственного производства, но она невелика.

"То есть поставленные планы и полученный результат отличаются. Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на данный момент самостоятельно", - отметил он.

Кроме того, как добавили в разведке, РФ продолжает развивать производство дронов в Татарстане, где оккупанты строят крупный завод.

"Но опять же на полноценные мощности они еще не вышли", - добавил Юсов.

Производство дронов РФ

В середине августа Минобороны Великобритании заявляло, что Россия почти наверняка начала использование беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV) собственного производства, основанных на иранских разработках Shahed. Кроме того, как писало CNN, Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.

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Война в Украине