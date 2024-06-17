Скільки російських кораблів вже знищила Україна: дані ВМС

"Офіційно 28. Ще понад 10 одиниць в них були в ремонті. Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмірал Ессен", і "Адмірал Макаров"", - сказав він.

За його словами, значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. "І деякі з них уже були відновлені. Деякі стоять на ремонтах досі, деякі ще довго стоятимуть через серйозні пошкодження", - додав Плетенчук.

Він відзначив цікаву деталь з великими десантними кораблями.

"Ми дочекались, поки вони їх привели до ладу, і після цього ударили. А ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проект, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагались купляти якісь деталі, замінники. Тому я не думаю, що вони зараз будуть поспішати з ремонтом цих ВДК", - розповів Плетенчук.

Речник МВС повідомив, що з ладу виведена третина російського флоту в Чорному морі – "знищені і пошкоджені".

Пріоритетні цілі

Він розповів, що пріоритетною ціллю є ракетоносії, тому що це фактично єдині кораблі, які ще можуть якось впливати на нас.

Силам оборони вдалось знищити декілька ракетоносіїв. "Два малих ракетних катери і підводний човен: "Аскольд", "Циклон" і "Ростов-на-Дону". Залишається вісім, серед них три підводні човни, три МРК "Буян-М" і два фрегати "Ессен" і "Макаров"", - сказав він.

За його словами, росіяни, в принципі, могли би обстрілювати навіть з Каспію. "Але вони чудово розуміють, що піти звідси - це показати слабкість, це капітуляція. І от вони заради своїх імперських понтів готові тут помирати. Не будемо їм заважати", - додав Плетенчук.