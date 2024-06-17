Сколько российских кораблей уже уничтожила Украина: данные ВМС

"Официально 28. Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров"", - сказал он. .

По его словам, значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. "И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще будут долго стоять из-за серьезных повреждений", - добавил Плетенчук.

Он отметил любопытную деталь с большими десантными кораблями.

"Мы дождались, пока они их привели в порядок, и после этого ударили. А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали , заменители Поэтому я не думаю, что они сейчас будут спешить с ремонтом этих ВДК", - рассказал Плетенчук.

Спикер МВД сообщил, что из строя выведена треть российского флота в Черном море - "уничтожены и повреждены".

Приоритетные цели

Он рассказал, что приоритетной целью являются ракетоносители, потому что это фактически единственные корабли, которые еще могут как-то влиять на нас.

Силам обороны удалось уничтожить несколько ракетоносителей. "Два малых ракетных катера и подлодка: "Аскольд", "Циклон" и "Ростов-на-Дону". Остается восемь, среди них три подводные лодки, три МРК "Буян-М" и два фрегата "Эссен" и "Макаров" "", – сказал он.

По его словам, россияне в принципе могли бы обстреливать даже из Каспия. "Но они прекрасно понимают, что уйти отсюда – это показать слабость, это капитуляция. И вот они ради своих имперских понтов готовы здесь умирать. Не будем им мешать", – добавил Плетенчук.