Скільки для Росії коштує один день війни: відповідь Сибіги

"Вартість одного дня війни для Росії становить майже один мільярд доларів. Скільки благ вони змогли б принести своєму народу за ці гроші! А що вони роблять замість цього? Сіють смерть!", - заявив Сибіга.

Посилення санкцій проти Росії

Голова відомства також відзначив, що після вивчення російських ракет, насамперед балістик, виявилось, що близько 30-35% їх компонентів виготовлено в західних країнах.

Це, як зауважив Сибіга, свідчить про те, що Росія продовжує шукати шляхи для обходу санкцій, що, своєю чергою, підкреслює важливість введення вторинних обмежень проти третіх країн, які допомагають країні-терористу.

"Я можу вам точно сказати: санкції працюють! Їх треба посилювати і закривати шляхи, за допомогою яких Росія обходить санкції. Інакше ми не зможемо зупинити Росію", - додав Сибіга.