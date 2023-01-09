Скільки росіян скористалися візовим режимом для в'їзду в Україну: відповідь ДПСУ

З початку війни 10 громадян Росії скористалися візами для в'їзду до України. Переважно, кордон перетинали жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Як раніше повідомляло МЗС, було видано близько 10 віз громадянам РФ. Ті дані, які я маю, це станом на кінець минулого року, ці 10 осіб перетнули кордон на в'їзд в Україну. Це переважно жінки, діти та люди похилого віку. насамперед, їхня поїздка стосувалася возз'єднання із сім'єю чи інших гуманітарних причин", - розповів він.

При цьому Демченко зазначив, що прикордонники під час пропуску керуються нормами законодавства, і отримання візи не означає, що іноземець може перетнути кордон на в'їзд до України.