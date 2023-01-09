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Сколько россиян воспользовались визовым режимом для въезда в Украину: ответ ГПСУ

Фото: паспорт гражданина России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала войны 10 граждан России воспользовались визами для въезда в Украину. Преимущественно, границу пересекали женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Как ранее сообщал МИД, было выдано около 10 виз гражданам РФ. Те данные, которые у меня есть, это по состоянию на конец прошлого года, эти 10 человек пересекли границу на въезд в Украину. Это преимущественно женщины, дети и пожилые люди. В первую очередь, их поездка касалась воссоединения с семьей или других гуманитарных причин", - рассказал он.

При этом Демченко отметил, что пограничники во время пропуска руководствуются нормами законодательства, и получение визы не означает, что иностранец может пересечь границу на въезд в Украину.

Стоит отметить, что, вероятно, речь идет о 10 российских гражданах, которым выдали визы в первые недели после того, как Украина 1 июля ввела визовый режим с РФ.

При этом мы писали, что только за первый месяц действия режима около 80 россиян обратились за визами на въезд в Украину.

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