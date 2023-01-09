Сколько россиян воспользовались визовым режимом для въезда в Украину: ответ ГПСУ

С начала войны 10 граждан России воспользовались визами для въезда в Украину. Преимущественно, границу пересекали женщины, дети и пожилые люди.

"Как ранее сообщал МИД, было выдано около 10 виз гражданам РФ. Те данные, которые у меня есть, это по состоянию на конец прошлого года, эти 10 человек пересекли границу на въезд в Украину. Это преимущественно женщины, дети и пожилые люди. В первую очередь, их поездка касалась воссоединения с семьей или других гуманитарных причин", - рассказал он.

При этом Демченко отметил, что пограничники во время пропуска руководствуются нормами законодательства, и получение визы не означает, что иностранец может пересечь границу на въезд в Украину.