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Скільки росіян скористалися візовим режимом для в'їзду в Україну: відповідь ДПСУ

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Понеділок 09 січня 2023 10:22
Скільки росіян скористалися візовим режимом для в'їзду в Україну: відповідь ДПСУ Фото: паспорт громадянина Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку війни 10 громадян Росії скористалися візами для в'їзду до України. Переважно, кордон перетинали жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Як раніше повідомляло МЗС, було видано близько 10 віз громадянам РФ. Ті дані, які я маю, це станом на кінець минулого року, ці 10 осіб перетнули кордон на в'їзд в Україну. Це переважно жінки, діти та люди похилого віку. насамперед, їхня поїздка стосувалася возз'єднання із сім'єю чи інших гуманітарних причин", - розповів він.

При цьому Демченко зазначив, що прикордонники під час пропуску керуються нормами законодавства, і отримання візи не означає, що іноземець може перетнути кордон на в'їзд до України.

Варто зазначити, що, ймовірно, йдеться про 10 російських громадян, яким видали візи у перші тижні після того, як Україна 1 липня запровадила візовий режим із РФ.

При цьому ми писали, що лише за перший місяць дії режиму близько 80 росіян звернулися по візи на в'їзд до України.

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