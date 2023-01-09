ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько россиян воспользовались визовым режимом для въезда в Украину: ответ ГПСУ

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 10:22
Сколько россиян воспользовались визовым режимом для въезда в Украину: ответ ГПСУ Фото: паспорт гражданина России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала войны 10 граждан России воспользовались визами для въезда в Украину. Преимущественно, границу пересекали женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Как ранее сообщал МИД, было выдано около 10 виз гражданам РФ. Те данные, которые у меня есть, это по состоянию на конец прошлого года, эти 10 человек пересекли границу на въезд в Украину. Это преимущественно женщины, дети и пожилые люди. В первую очередь, их поездка касалась воссоединения с семьей или других гуманитарных причин", - рассказал он.

При этом Демченко отметил, что пограничники во время пропуска руководствуются нормами законодательства, и получение визы не означает, что иностранец может пересечь границу на въезд в Украину.

Стоит отметить, что, вероятно, речь идет о 10 российских гражданах, которым выдали визы в первые недели после того, как Украина 1 июля ввела визовый режим с РФ.

При этом мы писали, что только за первый месяц действия режима около 80 россиян обратились за визами на въезд в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация росіяни Визовый режим
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России