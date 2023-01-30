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Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України за сім місяців: відповідь ДПСУ

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Україна, Понеділок 30 січня 2023 16:44
Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України за сім місяців: відповідь ДПСУ Фото: Скільки росіян отримали візи на в'їзд до України за сім місяців (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Від моменту запровадження Україною візового режиму з Росією пройшло вже 7 місяців. За цей час візи для вʼїзду в Україну отримали всього 12 громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Майже всі із цих 12 росіян перетнули кордон і вʼїхали в Україну. Це були жінки, діти та люди похилого віку, які отримали візу та прямували до України з гуманітарних причин. Мова йде про воззʼєднання з родинами або до своїх близьких", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на території Росії немає українських дипломатичних представництв. Тому громадяни РФ не можуть подаватись на отримання українських віз на своїй території.

Демченко зазначив, що наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України. Вже остаточне рішення ухвалюють прикордонники.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами в 8 містах до центрів VFS Global.

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