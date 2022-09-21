UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки Росія збере "вояк" після першої хвилі мобілізації: прогноз МВС

Фото: радник голови МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Марія Кучерявець

У ході першої хвилі мобілізації в Росії можуть зібрати максимум 40-50 тисяч військових. На більше у країни-агресора немає екіпірування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Ми повинні розуміти, що ця мобілізація (300 тисяч резервістів) не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч", - припускає Денисенко.

За його словами, Росії, ймовірно, більше й не вдасться зібрати, оскільки на більшу кількість у ворога поки не має можливості знайти екіпірування та навчити "вояків", аби посилитися ними на фронті.

"Тому в цьому випадку це будуть всі їхні невідворотні втрати на території України (станом на сьогодні, 55 110 військових - ред.)", - зазначив Денисенко.

Такод він додав, що вважає метою мобілізації Путіна його намаганням стабілізувати лінію фронту і спробою не дати можливості Україні рухатися вперед.

Нагадаємо,що сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив у РФ часткову мобілізацію, яка стартує вже з 21 вересня.

Як заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, Москва планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

Додамо, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі РБК-Україна пояснив, що оголошення часткової мобілізації в Росії суттєво не вплине на перебіг її війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниРосійська ФедераціяМобілізація в Росії