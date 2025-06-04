Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Україні: розрахунки по містах

Аналітики проаналізували, скільки років треба працювати, аби купити однокімнатну квартиру в обласних центрах України. Порівнювали середню вартість житла на вторинному ринку із місцевими зарплатами (медіанні дані за квітень 2025 року).

Де найшвидше накопичити на квартиру

Найдоступніше житло - в прифронтових містах, де через війну ціни залишаються найнижчими:

у Херсоні на квартиру можна заробити менш ніж за 2 роки;

у Запоріжжі, Миколаєві та Сумах - за 2-3 роки.

Де найдорожче житло

Найменш доступними залишаються великі міста:

Київ - майже 10 років відкладання зарплати;

Львів і Вінниця - близько 8 років;

В Ужгороді, попри дороговизну оренди, власне житло коштує 6 років роботи.

Що між цими крайнощами

У Харкові та Дніпрі, де раніше був активний ринок нерухомості, квартира обійдеться в менш ніж 4 роки зарплати. Середній показник по країні - 5-7 років роботи без витрат.





Скільки потрібно накопичувати на житло у різних регіонах України (інфографіка: OLX Нерухомість та OLX Робота)

Ці розрахунки показують, наскільки житло реально доступне у різних регіонах. Звісно, в реальному житті витрати, допомога від родини чи кредити змінюють ситуацію. Але співвідношення ціни та доходу - ключовий орієнтир для ринку.