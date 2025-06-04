Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Україні: розрахунки по містах

Щоби придбати власну квартиру, українцю доведеться відкладати всю зарплату впродовж 5-7 років. Але в деяких містах цей шлях коротший - лише 2 роки. Все залежить від регіону.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Аналітики проаналізували, скільки років треба працювати, аби купити однокімнатну квартиру в обласних центрах України. Порівнювали середню вартість житла на вторинному ринку із місцевими зарплатами (медіанні дані за квітень 2025 року).
Найдоступніше житло - в прифронтових містах, де через війну ціни залишаються найнижчими:
Найменш доступними залишаються великі міста:
В Ужгороді, попри дороговизну оренди, власне житло коштує 6 років роботи.
У Харкові та Дніпрі, де раніше був активний ринок нерухомості, квартира обійдеться в менш ніж 4 роки зарплати. Середній показник по країні - 5-7 років роботи без витрат.
Скільки потрібно накопичувати на житло у різних регіонах України (інфографіка: OLX Нерухомість та OLX Робота)
Ці розрахунки показують, наскільки житло реально доступне у різних регіонах. Звісно, в реальному житті витрати, допомога від родини чи кредити змінюють ситуацію. Але співвідношення ціни та доходу - ключовий орієнтир для ринку.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростають ціни на однокімнатні квартири на "вторинці", найбільше - у Харкові (+11%), Одесі (+8%) та Києві (+5%). У західних містах ринок стабільний, але у Львові зафіксовано падіння цін. Загалом ринок залишається сегментованим - ціни залежать від регіону, безпеки та попиту.
Також ми розповідали, що в Україні можна купити квартиру на іншу особу, але для цього потрібно дотримуватись юридичних процедур, особливо під час воєнного стану. Угоди через довіреність потребують чітких формулювань і актуальності документа. Юристи радять перевіряти всі умови, адже такий формат несе ризики втрати контролю над майном.
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