Скільки РФ знадобиться часу на підготовку нового ракетного удару: відповідь Повітряних сил

У Ігната поцікавилися, чи зможе Росія повторити такий масований удар. Бо з минулої подібної атаки минуло лише чотири дні. І це незважаючи на прогнози західних експертів, що такого масованого удару знову бути не може.

"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони", - заявив Ігнат.

Він додав, що кожну ракету програмують - формують маршрут, де їй повернути праворуч, ліворуч, де піднятися і де вийти на удар. Це роблять відповідні спеціалісти.

"Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас", - розповів спікер.

Ігнат нагадав, що росіяни вже давно перейшли недоторканний запас ракет, і зараз продовжують це робити.

"Бачимо, що багато використовували ракет типу Х повітряного базування. "Калібри" вони не використовують останнім часом, дуже мало", - уточнив він.

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.