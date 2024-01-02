Сколько РФ потребуется времени на подготовку нового ракетного удара: ответ Воздушных сил

У Игната поинтересовались, сможет ли Россия повторить подобный массированный удар. Поскольку с прошлой подобной атаки прошло только четыре дня. И это несмотря на прогнозы западных экспертов о том, что такого массированного удара снова быть не может.

"Для подготовки, я думаю, достаточно тех нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные", - заявил Игнат.

Он добавил, что каждую ракету программируют - формируют маршрут, где ей повернуть направо, налево, где подняться и где выйти на удар. Это делают соответствующие специалисты.

"Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", - рассказал спикер.

Игнат напомнил, что россияне уже давно перешли неприкасаемый запас ракет, и сейчас продолжают это делать.

"Видим, что много использовали ракет типа Х воздушного базирования. "Калибры" они не используют последнее время, очень-очень мало", - уточнил он.

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более детально о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.