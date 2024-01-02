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Сколько РФ потребуется времени на подготовку нового ракетного удара: ответ Воздушных сил

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

России может понадобиться еще четыре дня для того, чтобы подготовить новый ракетный удар по Украине после сегодняшней атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телеканала "Киев24".

У Игната поинтересовались, сможет ли Россия повторить подобный массированный удар. Поскольку с прошлой подобной атаки прошло только четыре дня. И это несмотря на прогнозы западных экспертов о том, что такого массированного удара снова быть не может. 

"Для подготовки, я думаю, достаточно тех нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные", - заявил Игнат. 

Он добавил, что каждую ракету программируют - формируют маршрут, где ей повернуть направо, налево, где подняться и где выйти на удар. Это делают соответствующие специалисты. 

"Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", - рассказал спикер. 

Игнат напомнил, что россияне уже давно перешли неприкасаемый запас ракет, и сейчас продолжают это делать. 

"Видим, что много использовали ракет типа Х воздушного базирования. "Калибры" они не используют последнее время, очень-очень мало", - уточнил он. 

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". 

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал". 

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более детально о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Вооруженные силы УкраиныВоздушные силы Украиныракетный удар