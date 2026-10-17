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Скільки разів можна перескладати практичний іспит на права: роз'яснення МВС

11:15 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

В Україні кандидати у водії можуть повторно складати практичний іспит необмежену кількість разів протягом двох років після завершення практичної підготовки в автошколі. Однак між спробами потрібно витримати встановлений інтервал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Коли можна повторно скласти іспит

Повторно скласти практичний іспит можна не раніше ніж через 10 календарних днів після невдалої спроби. Відлік починається з наступного дня після іспиту, тому наступна спроба можлива з 11-го дня.

У сервісному центрі МВС наголошують, що правило про "три спроби" скасували. Кандидати у водії можуть складати практичний іспит необмежену кількість разів протягом двох років із дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі. Це передбачено Інструкцією № 515.

Записуватися на повторний іспит рекомендують уже з наступного дня після невдалої спроби. Зробити це можна через систему "Е-запис", обравши доступну дату.

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Як підготуватися до повторної спроби

У Головному сервісному центрі МВС радять використати час до наступного іспиту, щоб проаналізувати помилки та вдосконалити навички водіння.

Зокрема, рекомендують:

  • Ознайомитися з маршрутами. Схеми маршрутів для практичних іспитів доступні на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.
  • Оглянути місце початку та завершення маршруту. Поки кандидат очікує на виклик, варто звернути увагу на дорожні знаки й розмітку.
  • Зберігати спокій. У сервісному центрі зазначають, що невдала спроба - це досвід, який допомагає визначити навички, що потребують додаткового відпрацювання.

Скільки діє результат теоретичного іспиту

Успішно складений теоретичний іспит дійсний протягом одного року. Тому кандидатам у водії радять заздалегідь планувати повторне складання практики, щоб встигнути до завершення цього строку.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційному сайті відомства.

Раніше РБК-Україна писало, як правильно порахувати 10 календарних днів очікування перед повторним складанням теоретичного або практичного іспиту на водійські права.

Також ми писали, який термін дії водійських посвідчень в Україні. Так, з 2026 року для категорій мотоциклів і легкових авто вони становитимуть 15 років, а для вантажного та пасажирського транспорту - 5 років. Водночас раніше видані права залишаються чинними до дати, зазначеної в документі, а під час обміну повторно складати іспити не потрібно.

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