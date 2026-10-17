Скільки разів можна перескладати практичний іспит на права: роз'яснення МВС

Коли можна повторно скласти іспит

Повторно скласти практичний іспит можна не раніше ніж через 10 календарних днів після невдалої спроби. Відлік починається з наступного дня після іспиту, тому наступна спроба можлива з 11-го дня.

У сервісному центрі МВС наголошують, що правило про "три спроби" скасували. Кандидати у водії можуть складати практичний іспит необмежену кількість разів протягом двох років із дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі. Це передбачено Інструкцією № 515.

Записуватися на повторний іспит рекомендують уже з наступного дня після невдалої спроби. Зробити це можна через систему "Е-запис", обравши доступну дату.

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Як підготуватися до повторної спроби

У Головному сервісному центрі МВС радять використати час до наступного іспиту, щоб проаналізувати помилки та вдосконалити навички водіння.

Зокрема, рекомендують:

Ознайомитися з маршрутами. Схеми маршрутів для практичних іспитів доступні на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Схеми маршрутів для практичних іспитів доступні на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Оглянути місце початку та завершення маршруту. Поки кандидат очікує на виклик, варто звернути увагу на дорожні знаки й розмітку.

Поки кандидат очікує на виклик, варто звернути увагу на дорожні знаки й розмітку. Зберігати спокій. У сервісному центрі зазначають, що невдала спроба - це досвід, який допомагає визначити навички, що потребують додаткового відпрацювання.

Скільки діє результат теоретичного іспиту

Успішно складений теоретичний іспит дійсний протягом одного року. Тому кандидатам у водії радять заздалегідь планувати повторне складання практики, щоб встигнути до завершення цього строку.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційному сайті відомства.