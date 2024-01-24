Скільки ракетоносіїв вивели окупанти в Чорне море зранку: відповідь військових

"У Чорному морі 10 кораблів ворожого недофлоту, серед яких 2 підводних та 1 надводний ракетоносій, загальне спорядження - 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Азовському морі на бойовому чергуванні 1 ворожий корабель.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 кошти ППО противника.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), просунулися вперед у районі Авдіївки та незначно просунулися на захід від Кремінної.