Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі та який залп: дані ВМС

Зранку, 7 листопада, у Чорному морі знову зафіксовано вороже судно. Воно може нести загрозу для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Так, сьогодні станом на 06:00, в акваторії Чорного моря перебуває один корабель РФ, який є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте ще одне судно зафіксовано у Середземному морі. Воно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:
У ВМС вкотре наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, що 2 листопада після паузи у два тижні Росія відновила виведення ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. У наступні дні кількість суден не збільшувалася. Військові щодня фіксували тільки одне із загальним залпом до 4 ракет.
При цьому, в Азовське море РФ уже дуже давно не виводить кораблі.
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