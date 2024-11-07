Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі та який залп: дані ВМС

Так, сьогодні станом на 06:00, в акваторії Чорного моря перебуває один корабель РФ, який є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте ще одне судно зафіксовано у Середземному морі. Воно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

У ВМС вкотре наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.