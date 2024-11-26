Скільки ракет Storm Shadow мають Британія, Франція та інші країни: підрахунки Defense Express

Україна періодично отримує від країн-партнерів крилаті ракети Storm Shadow/SCALP. Однак скільки саме ракет було передано, та скільки залишилось у партнерів - не розголошується.

За даними Defense Express, Британія замовила виготовлення 900 ракет, а Франція - 500 SCALP 1997 році. А у 1999 році ще 200 ракет замовила Італія. Варто зауважити, що ці ракети також замовляли країни, як навряд будуть їх постачати Україні.

Наприклад ОАЕ, які у 1997 році замовляли підверсію Storm Shadow під назвою Black Shaheen у кількості 600 одиниць. Греція замовляла 90 одиниць у 2000 та 2003 роках.

У ЗМІ є також інформація про те, що у Саудівська Аравія замовила 200 цих ракет у 2006 році. А Катар замовив 140 ракет у 2015 році. Ймовірно, Індія теж могла замовити невелику кількість Storm Shadow у 2016 році разом із Rafale. Однак останнім замовником став Єгипет - він отримав їх разом із замовленими французькими винищувачами у другій половині 2010-х.

З цього можна зробити висновок, що у світі є понад 2600 одиниць, і ще "плюс" невідома кількість для Індії та Єгипту.

При цьому виробник Storm Shadow / SCALP заявляв, що станом на 2017 рік офіційно було вироблено та замовлено близько 3000 ракет, а кількість наявних та майбутніх операторів - 9. З цього слідує, що кількість операторів, включно з Саудівською Аравією, а також орієнтовна загальна кількість замовлених крилатих ракет збігається.

Однак, як пише Defense Express, варто брати до уваги, що Україні доступні лише ті ракети, які є в арсеналі Великої Британії, Франції та Італії. Тобто це близько 1600 ракет. При цьому частину з цієї кількості, близько 100 штук, могли використати під час різних операцій, починаючи з 2003 року в Іраку.

Варто враховувати і відновлення та обслуговування наявних ракет. Адже Франція та Велика Британія замовляли ремонт "середини життєвого циклу" у 2017 році з планом отримати перші відновленні крилаті ракети у 2020. Попри те, що перші плани могли не охоплювали всі ракети, то після 2022 року вони точно мали бути розширені.

Ще один фактор - це додаткове виробництво Storm Shadow. Адже замовники, скоріш за все, отримували саме нові ракети. З цього слідує, що виробничі лінії Storm Shadow/SCALP у MBDA можуть бути ще "теплими", а виробництво ракет цілком може вестись.