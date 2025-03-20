Скільки ракет було на "Енгельсі" під час атаки України: думка експерта

Він зазначив, що на аеродромі під час атаки українських безпілотників могли базуватися не більше ніж три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. І інформації про їхнє ураження поки що немає.

При цьому у випадку з ракетами ситуація інша. Зокрема, за кілька днів до атаки на аеродром прилітав вантажний Ан-124 "Руслан". При цьому вчора чи позавчора на аеродромі фіксували ще один вантажний літак Іл-76.

"Він привіз зазвичай десь так вирахували, що він може привозити 7-8 ракет. Якщо врахувати, що там ще був "Руслан", то там може бути справді кілька десятків ракет, може навіть більше п'ятдесяти", - припустив Криволап.

Також експерт звернув увагу, що поки незрозуміло, чи могли росіяни виробити таку кількість ракет за такий короткий час. Але, за його словами, те, що там була "серйозна кількість ракет", це "однозначно".