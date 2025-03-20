Скільки ракет було на "Енгельсі" під час атаки України: думка експерта
Українські дрони сьогодні, 20 березня, атакували російський аеродром "Енгельс". Там окупанти могли зберігати десятки ракет.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Він зазначив, що на аеродромі під час атаки українських безпілотників могли базуватися не більше ніж три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. І інформації про їхнє ураження поки що немає.
При цьому у випадку з ракетами ситуація інша. Зокрема, за кілька днів до атаки на аеродром прилітав вантажний Ан-124 "Руслан". При цьому вчора чи позавчора на аеродромі фіксували ще один вантажний літак Іл-76.
"Він привіз зазвичай десь так вирахували, що він може привозити 7-8 ракет. Якщо врахувати, що там ще був "Руслан", то там може бути справді кілька десятків ракет, може навіть більше п'ятдесяти", - припустив Криволап.
Також експерт звернув увагу, що поки незрозуміло, чи могли росіяни виробити таку кількість ракет за такий короткий час. Але, за його словами, те, що там була "серйозна кількість ракет", це "однозначно".
Атака українських дронів
Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, джерела РБК-Україна повідомили, що дрони СБУ і Сил спецоперацій ЗСУ атакували аеродром "Енгельс".
У районі аеродрому почалася пожежа. При цьому було зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.
Поки що детальної інформації про наслідки атаки українських захисників немає.
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