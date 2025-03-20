Сколько ракет было на "Энгельсе" во время атаки Украины: мнение эксперта
Украинские дроны сегодня, 20 марта, атаковали российский аэродром "Энгельс". Там оккупанты могли хранить десятки ракет.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.
Он отметил, что на аэродроме во время атаки украинских беспилотников могли базироваться не больше чем три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. И информации об их поражении пока нет.
При этом в случае с ракетами ситуация иная. В частности, за несколько дней до атаки на аэродром прилетал грузовой Ан-124 "Руслан". При этом вчера или позавчера на аэродроме фиксировали еще один грузовой самолет Ил-76.
"Он привез обычно где-то так вычислили, что он может привозить 7-8 ракет. Если учесть, что там еще был "Руслан", то там может быть действительно несколько десятков ракет, может даже больше пятидесяти", - предположил Криволап.
Также эксперт обратил внимание, что пока непонятно, могли ли россияне произвести такое количество ракет за столь короткое время. Но, по его словам, то, что там было "серьезное количество ракет", это "однозначно".
Атака украинских дронов
Напомним, сегодня, 20 марта, источники РБК-Украина сообщили, что дроны СБУ и Сил спецопераций ВСУ атаковали аэродром "Энгельс".
В районе аэродрома начался пожар. При этом была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.
Пока детальной информации о последствиях атаки украинских защитников нет.
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