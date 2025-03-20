Сколько ракет было на "Энгельсе" во время атаки Украины: мнение эксперта

Он отметил, что на аэродроме во время атаки украинских беспилотников могли базироваться не больше чем три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. И информации об их поражении пока нет.

При этом в случае с ракетами ситуация иная. В частности, за несколько дней до атаки на аэродром прилетал грузовой Ан-124 "Руслан". При этом вчера или позавчера на аэродроме фиксировали еще один грузовой самолет Ил-76.

"Он привез обычно где-то так вычислили, что он может привозить 7-8 ракет. Если учесть, что там еще был "Руслан", то там может быть действительно несколько десятков ракет, может даже больше пятидесяти", - предположил Криволап.

Также эксперт обратил внимание, что пока непонятно, могли ли россияне произвести такое количество ракет за столь короткое время. Но, по его словам, то, что там было "серьезное количество ракет", это "однозначно".