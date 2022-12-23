Стало відомо, скільки потрібно часу для повного відновлення мереж водопостачання у Миколаєві

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві потребує чималих коштів. Сам роцес може тривати не один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Олександра Сєнкевича, оприлюднену на сайті Миколаївської міськради.
"Є два аспекти - фінансовий та технічний. Щодо фінансового, то кошти наразі шукають. Наскільки мені відомо, у державному бюджеті на наступний рік закладені кошти для Миколаєва", - зазначив посадовець.
За словами Сєнкевича, технічні питання вимагають часу:
"Ми до цього вже готуємось. Місто налагодило співпрацю з благодійною організацією, яка також погодилася профінансувати частину робіт із заміни мережі водогону", - додав мер.
Нагадаємо, у листопаді на звільнених від російських загарбників територіях енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе в запуску водопостачання до Миколаєва.
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