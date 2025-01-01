Скільки порушників комендантської години затримали у новорічну ніч: відповідь Нацполіції

За словами Серединського, правоохоронці у новорічну ніч отримали близько 35 повідомлень, що були пов'язані із новорічними подіями: поведінка напідпитку, чи домашні конфлікти.

Зокрема було близько 25 повідомлень, що пов'язані із застосування піротехніки й ще одне кримінальне провадження.

Серединський пояснив, що 35 повідомлень про правопорушення - це "низька цифра" й загалом українці свідомо підійшли до святкування Нового року.

"300 чоловік Національною поліцією доставлялися до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійсної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить також низька цифра", - зазначив правоохоронець.

Комендантська година

В Україні від початку повномасштабної війни запроваджена комендантська година з метою забезпечення безпеки населення й підтримки правопорядку. Це, своєю чергою, дозволяє зменшити ризики диверсій, а також обмежити переміщення ворожих агентів.

Вчора ж, 31 грудня 2024-го, голова Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв попереджав про те, що правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години у новорічну ніч.