Скільки пішоходів в Україні оштрафували за цей рік: відповідь поліції

"Якщо брати лише за цей рік, то є близько 10 тисяч складених матеріалів саме про притягнення пішоходів до відповідальності. Над цим постійно працюємо і постійно звертаємо увагу", - сказав він.

При цьому він звернувся до водіїв та пішоходів через снігову погоду. Білошицький закликав водіїв бути більш уважними та обережними на дорогах. Пішоходів просять звернути увагу на одяг, який допомагатиме водіям помічати їх у темну пору. Йдеться про одяг зі світловідбивальними елементами або одяг світлого кольору.

Які штрафи передбачені для пішоходів

Для пішоходів за порушення правил дорожнього руху (непокора сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях, невиконання інших правил дорожнього руху) передбачено штраф у розмірі 255 гривень.

Крім того, пішоходам або велосипедистам, які порушили ПДР, напідпитку доведеться заплатити 680 гривень штрафу. А якщо порушення призвело до створення аварійної обстановки, сума штрафу складатиме 850 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Більше ДТП в Україні

Нагадаємо, останніми днями більшість областей України накрив перший сніг. Вчора засніжило і столицю. Через зимову негоду на дорогах з'явилася ожеледиця, що спричинило багато аварій.

Так, за першу половину дня 22 листопада поліція зафіксувала в Україні 46 ДТП, серед яких були і смертельні. Внаслідок аварій за вчора загинули 3 особи, 57 травмовано.