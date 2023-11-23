Сколько пешеходов в Украине оштрафовали за этот год: ответ полиции

"Если брать только за этот год, то есть около 10 тысяч составных материалов именно о привлечении пешеходов к ответственности. Над этим постоянно работаем и постоянно обращаем внимание", - сказал он.

При этом он обратился к водителям и пешеходам из-за снежной погоды. Белошицкий призвал водителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах. Пешеходов просят обратить внимание на одежду, которая будет помогать водителям замечать их в темное время. Речь идет об одежде со светоотражающими элементами или одежде светлого цвета.

Какие штрафы предусмотрены для пешеходов

Для пешеходов за нарушение правил дорожного движения (неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах, невыполнение других правил дорожного движения) предусмотрен штраф в размере 255 гривен.

Кроме того, пешеходам или велосипедистам, нарушившим ПДД, в пьяном виде придется заплатить 680 гривен штрафа. А если нарушение привело к созданию аварийной обстановки, сумма штрафа составит 850 гривен или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Больше ДТП в Украине

Напомним, в последние дни большинство областей Украины накрыл первый снег. Вчера заснежило и столицу. Из-за зимней непогоды на дорогах появился гололед, что повлекло много аварий.

За первую половину дня 22 ноября полиция зафиксировала в Украине 46 ДТП, среди которых были и смертельные. В результате аварий за вчера погибли 3 человека, 57 травмированы.