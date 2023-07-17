Скільки переселенців ще може прийняти Київ: відповідь Кличка

Київ станом на сьогодні, у разі потреби, зможе прийняти ще кілька сотень тисяч внутрішніх переселенців.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Теоретично кілька сотень тисяч місто Київ зможе ще прийняти", - зазначив мер Києва.

Кличко також повідомив, що минулої зими ситуація була дуже близькою до оголошення евакуації з Києва через повітряні атаки росіян.

"У Києві був блікаут, але він припав на нічний час, і нам погода дуже допомогла, бо був плюс. Якби мінусова температура, ми мали б зливати воду із системи опалення. Відновити це можливо було б тільки наступної весни, коли б стало б тепло", - розповів мер.

Переселенці в Україні

За даними соцопитувань, у червні 2023 року кількість респондентів, які вимушені залишити місце постійного проживання в Україні, склала 18%. Найбільше переселенців серед вихідців зі східного макрорегіону – понад 60% із них змінили місце проживання.

Разом з тим, 19% зазначили, що вже не повернуться додому, і цей відсоток у динаміці зростає: порівняно з літом минулого року тих, хто не планує повертатися, стало вдвічі більше.