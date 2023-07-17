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Сколько переселенцев еще может принять Киев: ответ Кличко

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Понедельник 17 июля 2023 01:26
Сколько переселенцев еще может принять Киев: ответ Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy_Klychko)
Автор: Константин Широкун

Киев по состоянию на сегодня, в случае необходимости, сможет принять еще несколько сот тысяч внутренних переселенцев.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Теоретически несколько сот тысяч город Киев сможет еще принять", - отметил мэр Киева.

Кличко также сообщил, что прошлой зимой ситуация была очень близка к объявлению эвакуации из Киева из-за воздушных атак россиян.

"В Киеве был блекаут, но он пришелся на ночное время, и нам погода очень помогла, потому что был плюс. Будь минусовая температура, мы должны были бы сливать воду из системы отопления. Восстановить это возможно было бы только следующей весной, когда стало бы тепло", - рассказал мэр.

Переселенцы в Украине

По данным соцопросов, в июне 2023 года количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания в Украине, составило 18%. Больше всего переселенцев среди выходцев из восточного макрорегиона - более 60% из них сменили место жительства.

Вместе с тем, 19% отметили, что уже не вернутся домой, и этот процент в динамике растет: по сравнению с летом прошлого года не планирующих возвращаться стало вдвое больше.

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Киев Виталий Кличко
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